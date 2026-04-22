Aiemmin yrityssaneeraukseen hakeutunut ravintolayhtiö on nyt konkurssin partaalla.
MTV Uutiset kertoi lokakuussa 2025 espoolaisen Think Drinks Oy -ravintolayhtiön hakeutuneen yrityssaneeraukseen. Yrityksen alla toimivat muun muassa ravintolaketjut Chalupa, Dif Döner ja Chicken Joint.
Nyt yhtiön ahdinko on syventynyt entisestään, sillä yritystä on haettu konkurssiin. Asia selviää Oikeusrekisterikeskuksen maksukyvyttömyysrekisteristä. Konkurssihakemuksen on jättänyt eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jolla on yhtiöltä saatavia.
Jopa 18 ravintolaa uhkaa mennä nurin
Chalupa on pääkaupunkiseudulla toimiva, meksikolaiseen ruokaan keskittyvä franchise-ketju. Ravintoloita on kolme Helsingissä ja yksi Kauniaisissa.
Dif Döner tunnetaan puolestaan döner-kebabeistaan, ja ravintolan taustalla on aiemmin vaikuttanut muun muassa burgerimiehenä tunnettu Akseli Herlevi. Kyseessä on niin ikään franchise-ravintolaketju. Dif Döner -ravintoloita on Suomessa tällä hetkellä kuusi.
Chicken Joint myy sen sijaan kana-annoksia aasialaistyylisellä painotuksella Chalupan fast casual -ravintoloista sekä pilviravintolakonseptilla kotiinkuljetuspalveluiden kautta. Fyysisiä ravintoloita on pääkaupunkiseudulla yhteensä neljä ja pilvipalveluravintoloita eri puolella Suomea niin ikään neljä.
Konkurssi uhkaa siis yhteensä 18 eri ravintolaa.