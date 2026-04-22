Chicken Joint myy sen sijaan kana-annoksia aasialaistyylisellä painotuksella Chalupan fast casual -ravintoloista sekä pilviravintolakonseptilla kotiinkuljetuspalveluiden kautta. Fyysisiä ravintoloita on pääkaupunkiseudulla yhteensä neljä ja pilvipalveluravintoloita eri puolella Suomea niin ikään neljä.

Dif Döner tunnetaan puolestaan döner-kebabeistaan, ja ravintolan taustalla on aiemmin vaikuttanut muun muassa burgerimiehenä tunnettu Akseli Herlevi . Kyseessä on niin ikään franchise-ravintolaketju. Dif Döner -ravintoloita on Suomessa tällä hetkellä kuusi.

Chalupa on pääkaupunkiseudulla toimiva, meksikolaiseen ruokaan keskittyvä franchise-ketju. Ravintoloita on kolme Helsingissä ja yksi Kauniaisissa.

Nyt yhtiön ahdinko on syventynyt entisestään, sillä yritystä on haettu konkurssiin. Asia selviää Oikeusrekisterikeskuksen maksukyvyttömyysrekisteristä. Konkurssihakemuksen on jättänyt eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jolla on yhtiöltä saatavia.

MTV Uutiset kertoi lokakuussa 2025 espoolaisen Think Drinks Oy -ravintolayhtiön hakeutuneen yrityssaneeraukseen . Yrityksen alla toimivat muun muassa ravintolaketjut Chalupa, Dif Döner ja Chicken Joint.

Aiemmin yrityssaneeraukseen hakeutunut ravintolayhtiö on nyt konkurssin partaalla.

Dif Döner/Chalupa

Isot odotukset yrityssaneeraukselle

Vielä lokakuussa 2025 yrityssaneeraukseen hakeutuneen yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Amin Gharaghozlu uskoi valoisampaan tulevaisuuteen.

– Meillä on sitoutunut tiimi ja selkeä suunnitelma tulevaisuudelle, ja olemme varmoja, että saneerauksen päätyttyä yhtiö on paremmassa asemassa kuin koskaan aikaisemmin, Gharaghozlu kommentoi MTV Uutisille.