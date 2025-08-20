Tässä on vuoden 2026 Euroviisujen järjestäjäkaupunki

Euroviisut järjestää vuonna 2026 tämän vuoden voittajamaa Itävalta.
Vuonna 2026 Euroviisut järjestetään Itävallan pääkaupungissa Wienissä. Tuolloin Euroviisut juhlivat pyöreitä, kun laulukilpailu järjestetään 70:ttä kertaa.
Euroviisujen finaali järjestetään lauantaina 16. toukokuuta Wiener Stadthalle -areenalla. Semifinaalit järjestetään samalla viikolla tiistaina 12. toukokuuta ja torstaina 14. toukokuuta.
Kisan voitti tänä vuonna Itävallan edustaja JJ kappaleellaan Wasted Love.
Suomen viisuedustajajan Erika Vikmanin sijoitus tämän vuoden viisuissa oli yhdestoista. Ruotsia edusti tänä vuonna viisuissa niin ikään suomalainen KAJ-yhtye, joka sijoittui neljänneksi.