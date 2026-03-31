Yhdysvaltain puolustusministerin mukaan neuvottelut sodan lopettamiseksi edistyvät.

Tulevat päivät ovat ratkaisevia Lähi-idän sodassa, Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoi tiistaina alkuillasta Suomen aikaa. Ministerin mukaan Iran tietää tämän, mutta ei voi sotilaallisesti tehdä asialle lähes mitään.

Puolustusministerin mukaan neuvottelut sodan lopettamiseksi edistyvät. Tiedotustilaisuudessa asiaa kommentoinut Hegseth paljasti vierailleensa viikonloppuna Yhdysvaltain Lähi-idässä olevien joukkojen luona.

Kysyttäessä mahdollisesta maajoukkojen käytöstä Iranissa Hegseth ei antanut suoraa vastausta.

– Et voi taistella ja voittaa sotaa, jos kerrot vastustajallesi, mitä olet tai et ole valmis tekemään, hän sanoi.

Yhdysvallat ja Israel jatkoivat tiistaina iskuja Iraniin, ja Iran vastasi iskemällä Israeliin ja muualle Lähi-itään.

Iran kertoi tiistaina yhden maan merivedenpuhdistuslaitoksista vaurioituneen iskuissa. Laitoksessa on puhdistettu käyttövettä poistamalla suolaa merivedestä. Ministeriö ei selventänyt, milloin isku oli tehty.

Puhdistamo sijaitsee Persianlahden suurimmalla saarella, Qeshmin saarella, Hormuzinsalmella. Laitos jouduttiin poistamaan käytöstä, Iranin terveysministeriöstä kerrottiin ISNA-uutistoimiston mukaan.

Sodan aikana helmikuun lopulta asti on tehty useita hyökkäyksiä merivedenpuhdistamoihin. Maanantaina Kuwait syytti Irania iskemisestä maan merivedenpuhdistamoon.

Iranin valtiollinen media kertoi tiistaina, että myös shiiamuslimeille tärkeää uskonnollista keskusta oli vaurioitettu Iranin luoteisosassa.