Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi tiistaina, että Israel ottaa valvontaansa Etelä-Libanonin aina Litanijoelle asti. Katzin mukaan kaikki Hizbollahin käyttämät viisi Litanijoen ylittävää siltaa on tuhottu ja Israelin asevoimat valvoo loppuja siltoja.

Katz lisäsi, että Etelä-Libanonista paenneet sadattuhannet asukkaat eivät palaa alueelle ennen kuin Israelin pohjoisosan asukkaiden turvallisuus on varmistettu.

YK:n Unifil-operaatioon kuuluvat joukot toimivat Litanijoen eteläpuolisella alueella aina Libanonin ja Israelin väliselle rajalle asti. Suomalaisia rauhanturvaajia on alueella noin 165.

Libanon hääti Iranin suurlähettilään

Libanonin ulkoministeriö kertoi tiistaina peruneensa Iranin suurlähettilään valtuutuksen ja antaneensa tälle sunnuntaihin asti aikaa poistua maasta.

Israelin ulkoministeri Gideon Saar kutsui Libanonin päätöstä oikeutetuksi ja tarpeelliseksi askeleeksi. Hän kehotti Libanonin hallitusta toimimaan myös Libanonissa vaikuttavaa ja Iranin tukemaa äärijärjestö Hizbollahia vastaan.

– Kehotamme Libanonin hallitusta tekemään käytännöllisiä ja merkityksellisiä toimia Hizbollahia vastaan, Saar sanoi viestipalvelu X:ssä.

Saar lisäsi, että Hizbollahin edustajia toimii yhä ministereinä Libanonin hallituksessa. Libanonin terveysministeri ja työministeri kuuluvat Hizbollahin poliittiseen siipeen.