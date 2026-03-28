Presidentti Donald Trump kutsui Hormuzinsalmea Trumpinsalmeksi ja vaati Irania avaamaan sen öljyliikenteelle.

Iranin liittolaisiin lukeutuvat Jemenin huthit kertovat tehneensä ensimmäiset ohjusiskunsa Israeliin sen jälkeen, kun sota Lähi-idässä alkoi noin kuukausi sitten. Israelilaisiin sotilaskohteisiin iskettiin ballistisilla ohjuksilla, kertoo huthien sotilashallinnon edustaja Yahya Saree videolausunnossa.

Israelin asevoimat kertoi aiemmin tänään, että Jemenistä oli laukaistu yksi ohjus kohti Israelia. Asevoimien mukaan ilmapuolustusjärjestelmät torjuivat uhan.

Jemenin huthit uhkasivat perjantaina liittyä Lähi-idässä meneillään olevaan sotaan, jos Yhdysvaltojen ja Israelin iskut jatkuvat huthien liittolaismaahan Iraniin tai jos sotaan liittyy lisää maita. Huthit ovat aiemmin hyökänneet kaupallista laivaliikennettä vastaan Punaisellamerellä vastauksena alueellisiin konflikteihin.

Iran kertoi lauantaina iskeneensä Yhdysvaltain alukseen lähellä Omanin Salalahin satamaa.

Iranilaiset tiedotusvälineet raportoivat tuotannon keskeytyneen yhdessä maan suurimmista terästehtaista Yhdysvaltain ja Israelin perjantaisten iskujen seurauksena. Tehdas sijaitsee Iranin lounaisosassa.

Iranilaismedian mukaan kymmenkunta ihmistä sai surmansa Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa lauantain vastaisena yönä. Median mukaan iskut kohdistuivat useille asuinalueille. Uutistoimisto AFP ei pystynyt vahvistamaan tietoja riippumattomista lähteistä.

Kuwaitissa kansainvälisen lentokentän tutkajärjestelmän kerrottiin vaurioituneen pahoin lauantaisessa drooni-iskussa. Iskun ei ole kerrottu aiheuttaneen henkilövahinkoja.

Trump vaati Hormuzinsalmen avaamista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati paikallista aikaa perjantaina Irania avaamaan Hormuzinsalmen öljyliikenteelle, jotta rauhansopimus saataisiin aikaan.

– Neuvottelemme parhaillaan, ja olisi hienoa, jos voisimme tehdä jotain, mutta heidän on avattava se, Trump sanoi Miamissa.

– Heidän on avattava Trumpinsalmi, tarkoitan Hormuzinsalmi. Anteeksi, olen pahoillani. Olipa kauhea virhe, hän jatkoi.

Trump on toisella presidenttikaudellaan nimennyt useita rakennuksia Washingtonissa itsensä mukaan. Palattuaan valtaan hän myös määräsi nimittämään Meksikonlahtea Amerikanlahdeksi.