Kyseessä on ensimmäiset tulitukset sitten aselevon.
Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa.
Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social -palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti.
Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa kaksi kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.