Isac Elliotilta suuria keikkauutisia: "Olemme nyt yli puoli vuotta suunnitelleet tätä"

Isac Elliot nousee lavalle Helsingin jäähallissa lokakuussa.

24-vuotias poptähti Isac Elliot on tehnyt ikäänsä nähden pitkän uran musiikin parissa. Hän julkaisi esikoiskappaleensa New Way Home alkuvuonna 2012, ollessaan vasta 12-vuotias, ja esikoisalbuminsa Wake Up World reilua vuotta myöhemmin, toukokuussa 2013.

Isac Elliot kertoi Huomenta Suomen haastattelussa maanantaina, että muistaa yllättävän vähän uransa alkuajoista.

– 13-vuotiaana sinä vain menet ja teet, hän sanoi.

Laulaja kokee, että on varmasti jäänyt joistain asioista paitsi kasvettuaan valokeilassa. Toisaalta hän on kuitenkin kokenut paljon sellaisia asioita, joita moni ei koskaan tule kokemaan.

– Tämä on tuonut tosi paljon hyvää. Minulla on paljon ystäviä tämän kautta ja olen päässyt kokemaan erittäin siistejä juttuja. Totta kai on ollut asioita, jotka ovat varsinkin näin aikuisiällä alkaneet mietityttämään. Nimenomaan se, että olet lapsesta asti ollut julkisuudessa ja kasvanut arvostelun kohteena, hän sanoi.

Isac Elliotille menestyksen mittarina toimii se, että ihmiset käyvät hänen keikoillaan.

– Kun he tulevat fyysisesti paikalle katsomaan keikkaa ja bilettämään musiikkisi tahtiin. Joka kerta, kun ihmiset tulevat katsomaan keikkaani, tuntuu se hyvältä.

Tänä vuonna lsac Elliotilla on edessään tähänastisen uransa suurin keikka Suomessa, kun hän nousee lavalle Helsingin jäähallissa lokakuussa. Laulaja julkisti keikkauutisen maanantaina.

– Aika usein ihmiset lupaavat ennennäkemätöntä show'ta, ja minä tulen tekemään sen saman nyt tässä. Tosi harva kuitenkin pystyy siihen, että se on ennennäkemätön. Me olemme nyt yli puoli vuotta suunnitelleet tätä keikkaa. Haluamme tehdä sellaisen keikan, joka yllättää aidosti ja jossa kaikki on mietitty, hän kertoi.

Nykyisin suomeksi laulava poptähti kertoi, että hänen areenakeikallaan tullaan kuulemaan sekä hänen aiempaa, englanninkielistä tuotantoaan että uudempaa musiikkiaan.

