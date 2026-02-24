Iida Vainio nousi julkisuuteen neljä vuotta sitten hetkessä.

Iida Vainio nousi neljä vuotta sitten julkisuuteen hetkessä, kun hän meni kultamekossaan olympiakultaa voittanutta Leijona-joukkuetta vastaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tuolloin 18-vuotias Vainio kiinnitti tyylillään sekä median että yleisön huomion.

Vainio muisteli tuota hetkeä Huomenta Suomen haastattelussa.

– Rehellisesti ajattelen, että se oli tosi hurjaa aikaa. Ja nuorelle tytölle mennä yhden yön myllytykseen. Yhdessä yössä tapahtui noin iso juttu, Vainio sanoo.

Huomenta Suomen juontaja Eerikki Pitkänen kysyi, oliko se pr-temppu.

– Ei ollut silloin, se oli täysin harkitsematonta. Menin sinne katsomaan, mikä meininki, Vainio sanoo.

Yllä olevalla videolla Vainio kertoo, miten tuo tapahtuma muutti hänen elämänsä.

Vainion elämässä on neljässä vuodessa tapahtunut paljon. Reilu vuosi sitten hän sai lapsen puolisonsa, artisti Archie Cruzin kanssa.

– Äitiys on muuttanut minua todella paljon, varmaan eniten ikinä. Se on tehnyt minusta paljon enemmän rauhallisemman, enkä välitä enää kohuista tai muiden mielipiteistä. Enemmän mietin, minkälainen äiti haluan olla.

Pariskunta on muuttanut pois Helsingistä ja yllä olevalla videolla Vainio kertoo syyn muutolle.