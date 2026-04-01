Pääministeri kertoo, että mitä kauemmin sota kestää, sitä syvemmät ovat sen aiuheuttamat talousvaikutukset.

Tilastokeskus kertoo, että polttoöljyjen hinnat nousivat roimasti maaliskuussa.

Kovin nousu nähtiin kevyen polttoöljyn hinnassa, joka kipusi edellisestä kuukaudesta yli 40 prosenttia. Dieselin hinta nousi 16 prosenttia kun 95-oktaanisen bensiinin hinta kipusi keskimäärin 10 prosenttia – 98-oktaanisen puolestaan hieman alle 10 prosenttia.

Pääministeri Petteri Orpo kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että häneltä löytyy ymmärrystä suomalaisille, jotka kauhistelevat tällä hetkellä alati kohoavia polttoainehintoja.

– Ymmärrän sen huolen. Jos olet riippuvainen autosta, sun pitää mennä sillä töihin ja tankata. Maksaa 10 euroa enemmän se tankkauskerta. Se on pois kaikesta muusta, kuten vaikkapa ruokakauppaan käytettävästä rahasta. Se on kova isku, Orpo selittää Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa.

Polttoaineiden rajun nousun taustalla on helmikuun lopussa alkanut Lähi-idän sota.

Orpo toivoo kovasti, että tilanne Iranissa lähtisi pian sovun tielle ja sitä kautta talous elpymään.

– Toivottavasti se polku alkaa vetämään, koska tämä on erittäin vahingollista alueen turvallisuudelle ja ihmisille siellä mutta myöskin meidän turvallisuudelle jat taloudelle.

Pääministeri ei halua koskea jakeluvelvoitteeseen

Orpo kertoo, että kotutalousten ahdinkoon ja kasvaviin energialaskuihin keksitään nyt hallituksessa kuumeisesti keinoja. Miten hallitus voisi tukea ihmisiä? Minkä suuruiseen tukemiseen vaikeassa taloustilanteessa on ylipäätään varaa?

Pääministeri on kertonut aiemmin, että polttoaineille tilapäisiä alennuksia Ruotsin tapaan ei olisi luvassa, vaikka moni on sitä toivonut.

Jakeluvelvoitteeseen koskemista (määrittää kuinka paljon Suomessa pitää olla uusiutuvia polttoaineita) pääministerilla on selvä mielipide.