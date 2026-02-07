Yhdysvaltain ja Iranin väliset epäsuorat neuvottelut Iranin ydinohjelmasta alkoivat perjantaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump luonnehtii maan tuoreita keskusteluja Iranin kanssa erittäin hyviksi. Trump kommentoi asiaa presidentin Air Force One -koneessa perjantaina paikallista aikaa lentäessään viikonlopuksi Floridaan.

Yhdysvaltain ja Iranin väliset epäsuorat neuvottelut Iranin ydinohjelmasta alkoivat perjantaina Omanin pääkaupungissa Masqatissa.

Trumpin mukaan Iran näyttää haluavan kovasti päästä sopimukseen. Presidentin mukaan osapuolet tapaavat uudelleen alkuviikosta.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kommentoi neuvottelujen jälkeen iranilaismedialle, että osapuolet haluavat jatkaa neuvotteluita, mutta että yksityiskohdista sovittaisiin myöhemmin.

Araghchin mukaan neuvotteluissa keskusteltiin ainoastaan Iranin ydinohjelmasta, vaikka Yhdysvallat oli halunnut pöydälle myös rajoitukset Iranin ballististen ohjusten käyttöön ja Iranin tuen aseellisille ryhmille sen naapurimaissa.

Trump on uhannut "pahoja asioita tapahtuvan", jos ydinsopimusta ei synny.

Uusia talouspakotteita

Yhdysvaltojen edustajat asettivat Iranille uusia talouspakotteita heti neuvotteluiden päätyttyä.

Pakotteiden kohteina oli 14 alusta, joiden Yhdysvallat sanoo kuljettavan iranilaista öljyä. Kyseiset alukset kulkevat muun muassa Turkin, Intian ja Arabiemiraattien lippujen alla.

Lisäksi pakotteita asetettiin kahdelle ihmiselle ja viidelletoista muulle taholle.

Neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iranin ydinlaitoksiin viime kesäkuussa. Yhdysvaltojen delegaatiota johti Trumpin Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff ja Iranin delegaatiota ulkoministeri Araghchi. Neuvotteluiden välittäjänä toimi isäntämaa Oman.

Yhdysvallat, muut länsimaat ja Israel epäilevät Iranin tavoittelevan ydinasetta. Iran on kiistänyt väitteet mutta jatkanut uraanin rikastamista ja hankaloittanut kansainvälisiä valvontatoimia.