Iranin sodan myötä Kiina saattaa vahvistua, jos Yhdysvaltojen voima havaitaan mainettaan heikommaksi.

Kiina voi hyötyä siitä, että se voi seurata sivusta Yhdysvaltojen toimintaa Iranin sodassa, arvioi maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen tiistaina Huomenta Suomessa.

– Kiinalle on tietysti jotain haittaa siitä, että joidenkin tuontituotteiden hinta nousee, mutta se kompensoituu kyllä sillä, kun voi katsoa sivusta, miten Donald Trump siellä hölmöilee ja heikentää pitkällä ja keskipitkällä tähtäimellä mitä ilmeisimmin Yhdysvaltojen roolia ja uskottavuutta maailmanpolitiikassa, Teivainen sanoo.

Kiinalla ei näyttäisikään hänestä olevan intressejä sotilaalliseen sekaantumiseen Lähi-idässä tai Ukrainassa.

– Tässä se eräänlainen sanonta siitä, että älä keskeytä vihollistasi, kun hän tekee virheitä, tuntuu pitävän paikkansa, kun Kiina katsoo Yhdysvaltoja, komppaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.

Pystyykö nyky-Yhdysvallat ajamaan tavoitteitaan voimalla?

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen näkee sodan mahdollisena testinä Yhdysvaltojen vaikutusvallalle. Hänen mukaansa merkittävä vaikutus voi olla viesti, jonka Yhdysvaltojen vastustajat lukevat tilanteesta.

– Jos Yhdysvallat tosiaan tulee osoittaneeksi tällä sodalla, että se ei kykene ajamaan tavoitteitaan läpi poliittisesti tai sotilaallisesti, niin pelkään, että tämä ehkä antaa hieman sellaista viestiä, että Amerikka ei ole, mitä me luulimme sen olevan, sanoo Vanhanen.