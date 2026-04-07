Tobias Winberg siirtyy jälleen JYPistä ulkomaille.
JYPissä jo vuosina 2022–24 pelannut Tobias Winberg vietti edelliskaudella uransa ensimmäisen sesongin ulkomailla. Puolustaja palasi Ruotsista SHL-seura Modosta Jyväskylään, mutta tämä stintti JYPissä jäi yhden kauden mittaiseksi.
JYP nimittäin kertoo Winbergin päättäneen käyttää sopimuksessaan olleen ulkomaan option ja siirtyvän kiekkoilemaan jälleen ulkomaille. 27-vuotiaan pelimiehen uusi seura ei ole tiedossa.
Winbergille tilastoitiin SM-liigakauden 53 runkosarjaottelustaan 17 (2+15) tehopistettä. Tällä kaudella miestä ei Leijonissa nähty, mutta kahdella aiemmalla sesongilla hän pääsi pelaamaan myös maajoukkueotteluita.
Jokinen jatkaa
JYP avaa lisäksi käyttäneensä Roni Jokisen sopimuksessa olleen option tulevasta kaudesta, joten 22-vuotias puolustaja jatkaa Jyväskylässä.
60 runkosarjaottelua tuottivat pelaajalle tehot 4+16=20.
Jokisella on nyt SM-liigaotteluita vyöllä kahdelta kaudelta.
Roni Jokinen on tulevallakin kaudella JYPin mies.Vesa Pöppönen / AOP
JYP sijoittui runkosarjassa kuudenneksi mutta putosi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Pelicansille suoraan kolmessa ottelussa. Jyväskyläläisten kauden loppusijoitus on 10:s.