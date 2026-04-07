Italian suosituin ja kiistellyin pastaresepti on vuosikymmenten varrella muuttunut useaan kertaan.

Pasta carbonara on yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista italialaisresepteistä, joka herättää kotimaassaan lähes yhtä paljon intohimoja kuin ananas pizzatäytteenä. Sen oikeista ainesosista ja valmistustavasta on saatu aikaiseksi useampikin someriita ja kansainvälinen selkkaus.

Suositulle pastareseptille on Italiassa jopa oma juhlapäivänsä. Maailmanlaajuista Carbonara dayta eli carbonara-päivää vietettiin maanantaina 6. huhtikuuta jo kymmenettä kertaa.

Juhlapäivä sai yllykkeensä niin sanotusta "Carbonaragatesta" vuonna 2016. Tuolloin ranskalainen Demotivateur-verkkosivusto julkaisi reseptin, jossa carbonara valmistettiin yhden pannun tekniikalla raa'asta spagetista, kermasta, pekonista, sipulista ja raa'asta kananmunasta.

Tästä suivaantuneena Italian pastanvalmistajat yhdistävä Unione Italiana Food -yhdistys ja Kansainvälinen pastajärjestö IPO päättivät varjella perinnereseptiä perustamalla sille oman päivän.

Carbonaran raaka-aineiksi ovat nykyisin vakiintuneet spagetti, sianposkesta valmistettava guanciale, pecorinojuusto, kananmunan keltuainen ja mustapippuri.

Kerma pannassa

Unione Italiana Food -yhdistyksen uunituoreen selvityksen mukaan carbonara on Italian ylivoimaisesti suosituin pastaresepti. Maukkaasta ja nopeasti valmistuvasta carbonarasta pitää "paljon" tai "jonkin verran" lähes 93 prosenttia kansasta.