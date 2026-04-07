Italian suosituin pasta valmistuu viidestä ainesosasta – paikalliset paheksuvat, jos teet sen näin
Michelin-tähdellä palkitun Luciano Monosilion valmistama carbonara on kermaista, rapeaa ja sopivan pippurista.MTV
Julkaistu 11 minuuttia sitten
JENNI MERONEN, ROOMA
Italian suosituin ja kiistellyin pastaresepti on vuosikymmenten varrella muuttunut useaan kertaan.
Pasta carbonara on yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista italialaisresepteistä, joka herättää kotimaassaan lähes yhtä paljon intohimoja kuin ananas pizzatäytteenä. Sen oikeista ainesosista ja valmistustavasta on saatu aikaiseksi useampikin someriita ja kansainvälinen selkkaus.
Suositulle pastareseptille on Italiassa jopa oma juhlapäivänsä. Maailmanlaajuista Carbonara dayta eli carbonara-päivää vietettiin maanantaina 6. huhtikuuta jo kymmenettä kertaa.
Juhlapäivä sai yllykkeensä niin sanotusta "Carbonaragatesta" vuonna 2016. Tuolloin ranskalainen Demotivateur-verkkosivusto julkaisi reseptin, jossa carbonara valmistettiin yhden pannun tekniikalla raa'asta spagetista, kermasta, pekonista, sipulista ja raa'asta kananmunasta.
Tästä suivaantuneena Italian pastanvalmistajat yhdistävä Unione Italiana Food -yhdistys ja Kansainvälinen pastajärjestö IPO päättivät varjella perinnereseptiä perustamalla sille oman päivän.
Carbonaran raaka-aineiksi ovat nykyisin vakiintuneet spagetti, sianposkesta valmistettava guanciale, pecorinojuusto, kananmunan keltuainen ja mustapippuri.
Kerma pannassa
Unione Italiana Food -yhdistyksen uunituoreen selvityksen mukaan carbonara on Italian ylivoimaisesti suosituin pastaresepti. Maukkaasta ja nopeasti valmistuvasta carbonarasta pitää "paljon" tai "jonkin verran" lähes 93 prosenttia kansasta.
Vastaajien mukaan carbonaran suosion salaisuus on maun lisäksi sen valmistus vain viidestä, helposti saatavilla olevasta raaka-aineesta. Kyselyssä carbonara päihitti suosiossa niin simpukoista valmistettavan spaghetti alle vongolen kuin jauhelihakastikkeen.
Ehdottomasti suurimpana virheenä carbonaran valmistuksessa italialaiset pitävät kerman lisäämistä.
Toiseksi vakavinta on sipulin tai valkosipulin käyttö. Myös kananmunan kanssa on oltava tarkkana: liian aikaisin lisättynä se kypsyy pannulla munakkaan kaltaiseksi. Lähes yhtä pahana virheenä pidetään guancialen korvaamista pekonilla tai mustapippurin vaihtamista esimerkiksi chiliin.
Carbonara Day perustettiin kymmenen vuotta sitten, kun italialaiset pastanvalmistajat suivaantuivat Ranskassa julkaistusta carbonara-reseptistä.MTV
– Italiassa carbonaraa pidetään erityisesti Rooman symbolina, ja 66 prosenttia vastaajista kertoi syöneensä elämänsä parhaan carbonaran Roomassa, selvityksen tehneen AstraRicerchen johtaja Cosimo Finzi sanoi Carbonara Day 2026:n lehdistötilaisuudessa Roomassa.
Yli 70 vuoden historia
Pasta carbonaran keksijästä tai edes synnyinmaasta ei ole täyttä varmuutta. Varmaa on vain se, että yksinkertainen ja maukas pastaresepti alkoi yleistyä Italiassa toisen maailmansodan jälkeen, tuolloin saatavilla olevista raaka-aineista.
Italiassa ensimmäinen pasta carbonara -resepti julkaistiin Cucina Italiana -lehdessä vuonna 1954. Vaikka carbonaran nykyisiä ainesosia pidetään lähes pyhinä, oli sen alkuperäinen resepti hyvin erilainen. Sen mukaan carbonaraan kuului valkosipulia, sveitsiläistä gruyère-juustoa ja pekonia, ketoo italialaismedia La Repubblica.
1950- ja 1960-luvuilla julkaistuissa resepteissä carbonaraan saatettiin käyttää niin parmesaania kuin ilmakuivattua kinkkua. Pastan valmistus saatettiin aloittaa sipulin ja valkosipulin kuullottamisella, kananmuna käytettiin usein kokonaisena ja annos viimeisteltiin persiljalla.
Guanciale korvasi pekonin ensimmäistä kertaa 1960-luvulla. Samaan aikaan reseptiin lisättiin italialaisten nykyisin lähes pyhäinhäväistyksenä kokemaa kermaa. Sitä esiintyi carbonara-resepteissä vielä 1980-luvulle asti.
Carbonaran eri versioille synninpäästö
Sittemmin carbonarasta on kehitetty myös carbonara-päivän puitteissa lukuisia muunnelmia, aina vegaanisesta carbonarasta muslimiystävälliseen ankkacarbonaraan.
– Carbonaran valmistuksessa tehtävien virheiden lisäksi on olemassa erilaisia variaatioita, jotka rikastavat carbonaraa ja antavat sille lisäarvoa, Unione Italiana Foodin pastanvalmistajien pääsihteeri Cristiano Laurenza kertoi lehdistötilaisuudessa.
Italian carbonarakuninkaaksi kutsuttu kokki Luciano Monosilio kertoo isoisänsä olleen "carbonaio" eli Abruzzossa työskennellyt hiilenpolttaja. Pasta carbonaran nimen uskotaan juontuvan juuri kyseisestä ammattikunnasta.MTV
Italian "carbonarakuninkaaksi" kutsutun, Michelin-tähdellä palkittu kokin Luciano Monosilion mukaan kiistely carbonaran alkuperästä ja oikeasta reseptistä on osa sen viehätystä.
– Kun varmuutta ei ole, vastauksia on tuhat. Se tekee carbonarasta kotiruokaa, jonka jokainen voi tulkita omalla tavallaan, Monosilio sanoo.
Yhdestä asiasta sekä kokit että pastanvalmistajat ovat kuitenkin samaa mieltä. Tärkeintä hyvän pasta carbonaran valmistamisessa ovat laadukkaat raaka-aineet.