Tekohetkellä 19-vuotias mies ajoi Tampereella enimmillään 180 kilometriä tunnissa.
Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereella liikenteessä kaahanneen parikymppisen miehen yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomion mies sai muun muassa taposta ja kahdesta tapon yrityksestä. Tuomio annettiin maaliskuun lopulla.
Tekohetkellä 19-vuotias mies otti auton kyytiin kolme muuta ihmistä syyskuussa 2024. Tuomion mukaan mies menetti auton hallinnan ajaessaan enimmillään lähes 180 kilometrin tuntinopeudella taajama-alueella.
Onnettomuudessa kuoli takapenkillä ollut poika. Edessä istunut ja toinen takapenkillä olleista matkustajista vammautuivat.