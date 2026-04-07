KooKoo on lähellä etenemistä välieriin. Antero Mertaranta suomi Pelicans-tähti Patrik Bartosakia.

KooKoo tarvitsee enää yhden voiton edetäkseen jääkiekon SM-liigan välieriin. Lähellä se on: kouvolalaiset johtavat kotonaan Pelicansia puolivälieräsarjan viidennessä ottelussa avauserän jälkeen 2–0.

Jimi Suomi iski ensin ylivoimalla kauden ensimmäisen pudotuspelimaalinsa ja Ville Puhakka laukoi sen jälkeen koko SM-liigauransa ensimmäisen pudotuspeliosuman.

MTV Urheilun selostaja Antero Mertaranta huomioi, että Pelicans-maalivahti Patrik Bartosakin edessä oli toisessa kihauksessa maskia. Pelicans-puolustustakin kritisoinut selostaja kuitenkin jatkoi, että siinä missä Bartosak oli "suorastaan enkeli" runkosarjassa ja JYP-sarjassa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella, nyt tshekki on "palannut tavallisten kuolevaisten joukkoon".

Sarjan voitot olivat KooKoolle ennen tätä iltaa 3–1.