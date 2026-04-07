Charlien enkelit -tähdet kokoontuivat yhteen sarjan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Ikonisen Charlien enkelit -sarjan tähdet Kate Jackson, Jaclyn Smith ja Cheryl Ladd kokoontuivat PaleyFest-tapahtumaan Los Angelesiin juhlistamaan sarjan 50-vuotisjuhlavuotta.
Jackson saapui tapahtuman punaiselle matolle tyylikkäässä, mustassa jakkupuvussa. Smith oli puolestaan sonnustautunut vaaleanpunaiseen jakkupukuun. Ladd saapui paikalle persikanvärisessä jakussa ja vaaleissa, suorissa housuissa.
Kuvassa vasemmalta oikealle Kate Jackson, Jaclyn Smith ja Cheryl Ladd.
Kolmikon tähdittämä sarja nautti aikoinaan valtavaa suosiota.