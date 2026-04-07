Nyrkkeilysuuruus Tyson Fury avaa seksielämäänsä.

Nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestaruuksia iskenyt Tyson Fury, 37, puhuu myös intiimielämästään Netflixissä tällä viikolla käyntiin pyörähtävän At Home with the Furys -realitysarjan toisella kaudella.

Brittitähti pitää romanttisia eleitä arvossaan. Hänen vanhempansa eivät nyrkkeilijän mukaan näyttäneet kotona tunteitaan tai sanoneet rakastavansa toisiaan.

– Rakkauselämäni kukoistaa. Harrastan seksiä ainakin neljä viisi kertaa viikossa, Fury puhuu muun muassa The Sunin mukaan.

Hän suitsuttaa Paris-vaimoaan.

– Paris, hän seisoo rinnallani viimeiseen saakka. Nainen on ollut vaimoni lähes 20 vuoden ajan.

Osa nyrkkeilijän vaimostaan lausumista kommenteista nostaa ylös miestä itseäänkin.

– Onko hän onnekkain nainen maan päällä? Sataprosenttisesti.

Britti kertoo myös huomattavasta lapsitavoitteestaan. Nyt hän ja Paris kasvattavat seitsemää lasta: 16-vuotiasta Venezuelaa, 13-vuotiasta Princeä, kahdeksanvuotiasta Tyson II:ta, kuusivuotiasta Valenciaa, viisivuotiasta Adonista, neljävuotiasta Athenaa ja kaksivuotiasta Ricoa.

– Saatamme saada seuraavan lapsen, numeron kahdeksan. Katsoaksemme, vieläkö se hoituu minulta.

– Haluan kuitenkin kymmenen. Määrän on aina pitänyt mennä kymmeneen.

"Mihin hittoon hautaamme hänet?"

Fury sanoo myös, että hän ja Paris ovat olleet monia kertoja erillään toisistaan ja heillä on ollut paljon riitoja.