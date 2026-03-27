Iranin urheiluministeriö on toistaiseksi kieltänyt maajoukkue- ja seurajoukkueidensa matkustamisen vihamielisinä pitämiinsä maihin.
Sodassa oleva Iran on huolissaan urheilijoidensa turvallisuudesta, eikä halua näiden matkustavan maihin, joissa Iraniin suhtaudutaan vihamielisesti.
Urheiluministeriö ei lausunnossaan tarkentanut, mitkä maat katsotaan Iranin kannalta vihamielisiksi.
Iranin miesten jalkapallomaajoukkueen on tarkoitus osallistu ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pidettäviin lajin MM-kisoihin.
Tilanne on Iranin kannalta vaikea, sillä maa joutui helmikuun lopulla kisojen yhden järjestäjämaan Yhdysvaltojen sekä Israelin hyökkäyssodan kohteeksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin tässä kuussa Iranin olevan tervetullut pelaamaan Yhdysvalloissa, mutta varoitti ettei sen pelaajien osallistuminen ole välttämättä järkevää "henkensä ja turvallisuutensa" kannalta.
Iranin jalkapalloliitto keskusteleekin Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n kanssa MM-kisaotteluiden siirtämisestä Yhdysvalloista Meksikoon.
Iran pelaa MM-kisoissa samassa alkulohkossa Belgian, Egyptin ja Uuden-Seelannin kanssa.
Iranin miesten jalkapallojoukkue on tällä hetkellä Turkin Antalyassa valmistautumassa ystävyysotteluihin Nigeriaa ja Costa Ricaa vastaan.