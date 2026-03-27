Suomen miesten jalkapallomaajoukkue otti 2 –0-voiton Uudesta-Seelannista FIFA Series -turnaksen avausottelussa Aucklandissa. Suomen maalit viimeistelivät Joel Pohjanpalo ja Jaakko Oksanen.

Palermoa seurajoukkueessa edustava Joel Pohjanpalo viimeisteli Suomen avausmaalin ensimmäisellä jaksolla kulmapotkun jälkeen. Hän puski Leo Wallan keskittämän pallon Uuden-Seelannin verkkoon.

Oksasen maali tuli toisella jaksolla, kun Topi Keskinen siirsi pallon onnekkaasti boksiin juosseelle Oksaselle, joka viimeisteli tyylikkäästi loppulukemat 2–0. Maali oli seurajoukkueessa kazakhstanilaista Kairat Almatya edustavan Oksasen ensimmäinen A-maajoukkueessa.

Täydennysmiehenä Suomen ystävyysotteluihin kutsuttu Oksanen oli viimeeksi edustanut A-maajoukkuetta yli kolme vuotta sitten.

Huuhkajien maalilla Viljami Sinisalo otti voitossa kaksi torjuntaa.

Suomen ja Uuden-Seelannin kohtaaminen oli joukkueiden ensimmäinen. FIFA:n maailmanrankingissa Suomi on sijalla 74. ja Uusi-Seelanti sijalla 86.

Seuraavaksi Huuhkajat kohtaa niin ikään uuden tuttavuuden Kap Verden. Tuo ottelu pelataan Suomen aikaa maanantaiaamuna.

Uusi-Seelanti pelaa ensi kesän MM-kisoissa samassa alkulohkossa Belgian, Egyptin ja Iranin kanssa. Kisat järjestetään jaetusti Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.