Suomen koripallomaajoukkueen avainpelaajiin lukeutuva Olivier Nkamhoua, 25, on lähteiden mukaan lähellä sopimusta espanjalaisseura Barcelonan kanssa.
Olivier Nkamhouan sopimusneuvotteluista kertoo italialaistoimittaja Alessandro Luigi Maggi X-tilillään.
Italiassa Varesea edustava Nkamhoua on tehtaillut kuluvalla kaudella 15 pistettä, 5,6 levypalloa ja 2,1 syöttöä ottelua kohden.
Susijengin pelaajasta ovat kiinnostuneita myös Euroopan muut suurseurat kuten espanjalainen Valencia Basket sekä serbialainen KK Partizan.
25-vuotias Nkamhoua on Helsingin NMKY:n kasvatti. Urallaan hän on pelannut Italian lisäksi myös Saksassa ja Yhdysvalloissa.
Nkamhoua oli tärkeässä osassa viime syksyn EM-kotikisoissa, kun Susijengi otti historiallisen neljännen sijan. Hän oli Suomen kolmanneksi paras pistemies 10,8 pistekeskiarvolla.
Espanjan moninkertaisen mestarin Barcelonan kausi on ollut vaikea. Joukkue on maan pääsarjassa neljäntenä ja Euroliigassa kymmenentenä.
Suomen koripallohistorian suurimpiin nimiin lukeutuva Petteri Koponen edusti urallaan Barcelonaa kahden kauden ajan vuosina 2016 –2018.
Barcelona ei ole vielä virallisesti vahvistanut Nkamhouan hankintaa.