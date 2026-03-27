Karita Tykän yritys hakee Nanna Karalahden yritystä konkurssiin. Karalahti syyttää Tykkää painostamista.
Hyvinvointialan yrittäjä Nanna Karalahti kommentoi Instagramin Tarinat-osiossa Karita Tykän tekemää konkurssihakemusta, jonka kohteena on Karalahden yritys, Nansport Oy.
Iltalehti uutisoi torstaina, että Tykän yrityksen, Karita Media Oy:n saatavat ovat konkurssihakemuksen mukaan 57 925 euroa. Konkurssihakemus saapui Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen 26. maaliskuuta.
Karalahti avaa Instagramissa syitä Tykän tekemälle konkurssihakemukselle.
– Mediassa olevaan tapahtumaan: kyse on vain siitä, että olemme pidättäneet muutamia laskuja, koska Karitan liiketoiminnan aloittamiseen liittyy selvitettäviä asioita, Karalahti sanoo.
Lisäksi Karalahti kertoo, että hänen mukaansa tilanteeseen liittyy painostusta.
– Meidän näkemyksen mukaan tämä konkurssi on laitettu vireille vaan painostuksen vuoksi, eikä se aiheuta meissä huolta, Karalahti väittää.