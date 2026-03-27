Itämerellä Saksan mataliin rantavesiin jumittunut ryhävalas on uinut vapauteen perjantaiaamuna päiviä kestäneen pelastusoperaation päätteeksi.

Useiden epäonnistuneiden pelastusyritysten jälkeen Saksan Timmendorfer Strandin rantavesiin jumiutunut ryhävalas on vihdoin päässyt vapauteen. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Reuters.

Valaan havaittiin olevan jumissa matalassa rantavedessä maanantaina. Noin 12–15-metrinen nisäkäs näytti jo olevan vaikeuksissa, kun se alkoi vaikuttaa heikkokuntoiselta pelastusyritysten jatkuessa päiväkausia tuloksetta.

Deutsche Wellen mukaan valaalle onnistuttiin kaivamaan torstaina kanava, jota pitkin se pääsisi syvempään veteen.

Valaalle kaivettiin kaivinkoneella kanavaa syvempään veteen torstai-iltana.Ulrich Perrey/dpa via Reuters Connect

Meribiologi Robert Marc Lehmann kertoi paikallisille tiedotusvälineille, että ryhävalas oli yön aikana "kerännyt voimansa" ja vapauttanut itsensä omin voimin.

Perjantaiaamuna valaan raportoitiin uiskentelevan jo Lyypekinlahdessa kohti Tanskaa.

Mahdollisesti uupuneella valaalla on nyt edessään monimutkainen matka Tanskan saariston läpi Pohjanmerelle ja sieltä lopulta Atlantin valtamerelle. Valaiden eksyminen Itämerelle on harvinaista, mutta ei täysin poikkeuksellista.