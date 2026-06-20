Laulajalle määrättiin raipaniskujen lisäksi maastapoistumiskielto.
Iranissa tunnettu naislaulaja Parastoo Ahmadi ja seitsemän muuta artistia on kukin tuomittu 74 raipaniskuun siksi, että nämä esittivät konserttinsa suorana lähetyksenä Youtubessa. Asiasta kertoo muun muassa Ahmadin videokuvaaja.
Ahmadin konsertti esitettiin tämän Youtube-kanavalla joulukuussa 2024. Iranissa julkisesti laulaminen on naisilta kielletty.
Raipaniskujen lisäksi muusikoille tuomittiin kahden vuoden maastapoistumiskielto sekä kahden vuoden taiteellisen toiminnan kielto. Tuomioistuimen mukaan he loukkasivat yleistä siveellisyyttä julkaisemalla moraalitonta sisältöä internetissä.