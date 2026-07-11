Iranin johtava vaatii kostoa Yhdysvalloille samalla, kun maa neuvottelee Yhdysvaltojen kanssa Omanissa.
Iranin ylin johtaja Mojtaba Khamenei vannoo isänsä kuoleman kostoa. Khamenei kuvailee uudessa lausunnossaan, että kosto on koko maan tahto.
Ali Khamenei kuoli helmikuun lopussa ilmaiskuissa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat uusimman sodan Iranissa. Ali Khamenei haudattiin perjantain vastaisena yönä, mutta hänen poikaansa Mojtabaa ei seremonioissa nähty.
Uusi ylin johtaja vannoo kostoa samalla, kun maan edustajat ovat tiettävästi Omanissa keskustelemassa sodassa kiistakapulaksi muodostuneesta Hormuzinsalmesta.
Yhdysvallat on vaatinut Irania julkistamaan tänään lausunnon, jossa Iran vannoisi, että se pitää Hormuzinsalmen auki, ei hyökkää kauppalaivojen kimppuun alueella tai vaadi niiltä maksua väylän käyttämisestä.