Lapin sota kertoo tarinan monimuotoisista suomalaisista ja monenlaisista uhreista – olivat he sitten neuvostoliittolaisia, saksalaisia tai suomalaisia, elokuvan ohjaaja kertoo. Katso Asian ytimessä -haastattelu tästä.

Suomalaiset ovat kertoneet sodistaan elokuvissa vuosikymmenestä toiseen. Mutta harva nykyohjaaja on palannut sodan, kriisin ja kansallisen selviytymisen teemoihin yhtä usein kuin Aku Louhimies.

– Konfliktit ja sodat antavat näyttämön inhimillisille päätöksille ja tunteille, josta kuitenkin ensisijaisesti kerrotaan, elokuvaohjaaja avaa Asian ytimessä -ohjelmassa.

Lapin sota on monille suomalaisille edelleen melko tuntematon sota, Louhimies arvioi.

– Ihmiset eivät ainakaan täällä etelässä tiedä, että mikä se oikein oli. Kuva on hähmäisempi.

Kahden tulen välissä

Lapin sota alkoi syyskuussa 1944 Suomen ja natsi-Saksan välillä, kun Moskovan välirauha pakotti Suomen toiminaan. Rauhanehtojen mukaan saksalaiset tuli riisua aseista tai ajaa pois Suomesta syyskuun 1944 loppuun mennessä.

Suomi oli Neuvostoliiton asettamien rauhanehtojen puristuksessa. Ihmiset, joiden rinnalla suomalaiset olivat juuri taistelleet, olivat yhtäkkiä vihollisia Neuvostoliiton painostuksesta.

– Lapin sotaa leimaa neuvostopropaganda, jota me sodan jälkeen olemme kaikki suomalaiset saaneet osaksemme. Oli Neuvostoliiton etu osoittaa, että saksalaiset ovat poikkeuksellisen pahoja ja julmia, ja korostaa myös Lapin polttamista.

Louhimies näkee, että elokuvan hahmot, sotilaat ja siviilit, olivat kaikki sodan uhreja.

– Niin neuvostoliittolaiset, saksalaiset kuin suomalaisetkin. Siihen aikaan ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Oli mentävä mukaan ja täytettävä paikkansa.

Moninaiset suomalaiset

Lapin sota -elokuva on myös naisten tarina.

– Se on sellainen näkökulma, jota sotaelokuvissa harvemmin on. Heidän panoksensa on ollut merkittävä, niin tuntui tärkeältä muistaa myös heitä.

Monet naiset työskentelivät saksalaisille. Tutkija Anu Heiskanen on myös arvioinut, että noin tuhat naista vetäytyi Lapista saksalaissotilaiden mukana. Kun he palasivat, usein heidät leimattiin huoriksi ja maanpettureiksi.

Elokuva rikkoo myös kuvaa suomalaisesta tasapäisyydestä.

– Suomen voima on ollut se, että emme kuitenkaan ole kauhean homogeeninen joukko. Varsinkin kun on ollut mahdollisuus puhua aikaa eläneiden ihmisten kanssa, niin on hyvä muistaa se, että sotaveteraaneissa on eri kieltä puhuvia, eri uskontokuntiin kuuluvia ja aikanaan eri poliittisia liikkeitä äänestäneitä.

– Monimuotoisuus on myös meidän suomalaisten vahvuus.

Louhimies ei näe, että elokuvalla on opetusta.

– En usko, että elokuvat voivat antaa opetuksia, mutta ne voivat herättää kysymyksiä.

Sodan asetelmaa on kuitenkin vaikea olla peilaamatta Ukrainan tilanteeseen, ohjaaja kertoo.