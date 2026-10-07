Nylon Beat muistelee saamaansa kohtelua Vain elämää -sarjassa.

Tänä syksynä Nelosella on seurattu Vain elämää -sarjan 17. kautta. Artisteina mukana ovat Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto.

Kauden aikana eikoisvieraiksi saapuvat Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Ensi perjantaina nähtävässä jaksossa Nylon Beatin Jonna Geagea ja Erin Anttila istuuntuvat pöydän ääreen.

Yhtye nousi 1990-luvun puolivälissä julkisuuteen Kiitorata-nimisen kykykilpailun kautta.

Nylon Beatin kappaleet ovat Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion käsialaa. Jaksossa Asikainen muistelee kaksikon saamaa kohtelua.

– Nuorena naisena tässä bisneksessä oleminen 90-luvulla ei varmasti ollut helppoa. Heillä oli oma tapansa sutviutua tilanteista. Siellä oli kaikenlaisia tilanteita. Speden speleihin Spede (Pasanen) pyysi vähän säärtä ja rintaa näkyville. Tytöt pistivät toppahousut. Heidän kannatti antaa olla sellaisia kuin he ovat. Se on toiminut tähän päivään asti. Heitä ei voi kahlita tai vangita mitenkään, hän sanoo haastatteluvideossaan.

Jaksossa Heikki Salo haluaa tietää, oliko Nylon Beatilla paljon vastaavia tilanteita. Erin kertoo Speden spelien jälkeen tulleen tilanteita, joissa heidät kelpuutettiin TV-ohjelmiin, jos he eivät laita toppahousuja jalkaan.

– Laitoimme toppamekot, Erin toteaa.