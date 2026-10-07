Oulun poliisille on tehty tutkintapyyntö Muhoksen datakeskuksen valmisteluista.
Poliisi on aloittanut esiselvityksen Googlen Muhokselle suunnitteleman datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti.
Yksityishenkilö on tehnyt valmisteluista tutkintapyynnön Oulun poliisille.
Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen sanoo Iltalehdelle poliisin odottavan lausuntoa Lupa- ja valvontavirastolta (LVV).
Esiselvityksellä selvitetään, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Jos rikosta epäillään, voi poliisi aloittaa varsinaisen esitutkinnan.
LVV: Hankkeet jäihin heti
LVV kehotti eilen painamaan jarrua ennen Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden jatkamista.
Virasto pyysi Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun.
Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö.
Keskeytyskehotus koskee muun muassa puuston poistoa, louhintaa ja varastoalueiden rakentamista.