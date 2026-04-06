KalPan Anton Karlsson selvisi kaksiminuuttisella päähän kohdistuneesta taklauksesta. Ilveksen Tommi Niemelä kiehui.
KalPa-puolustaja Anton Karlsson huitaisi keskialueella kädellään Simon Johanssonia päähän juuri kun Ilveksen kultakypärä ja tähtipakki oli luopunut kiekosta jääkiekon SM-liigan puolivälieräottelun avauserässä.
Karlsson selvisi päähän kohdistuneesta taklauksestaan kahden minuutin jäähyllä.
Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä antoi mielipiteensä kuulua. Raivokkaasti elehtynyt luotsi heilutti tuomaristolle käsiään samalla kun suu kävi.
Voit katsoa tilanteen reaktioineen ylälaidan videolta.
Ottelu pelataan Kuopiossa. Ilves johtaa sarjaa ennen tätä iltaa voitoin 2–1.