Ruotsalaishiihtäjä Ebba Andersson on paljastanut kärsineensä pahasta vastoinkäymisestä olympiakultaan huipentuneella kaudella.

28-vuotias Andersson voitti Milano-Cortinan olympialaisissa kultaa 50 kilometrin kisassa, mutta koki kauden aikana myös pettymyksiä.

Olympialaisissa hän kaatui viestissä, minkä seurauksena Ruotsi putosi ylivoimaisesta suosikin asemasta hopealle. Andersson kertoo nyt, että hän pelkäsi Val di Fiemmen laskua läpi kisojen.

– Yritin mennä täsmälleen samalla tavalla kuin Frida (Karlsson), mutta oli kuin kroppani ei olisi tullut mukana, Andersson kummastelee Expressenin haastattelussa.

– Minä vain jänistin ja tutisin. Oikea jalkani ei vain seurannut perässä.

Taustalla oli Anderssonia koko kauden jäytänyt polvivamma. Se ilmoitti olemassaolostaan jo ennen kauden alkua.

– Mietin, että pystynkö edes hiihtämään tällä kaudella. Minulla oli todella paljon vaikeuksia tasapainon kanssa laskuissa ja siinä, että pystyin kanttaamaan mutkissa ja olemaan tarpeeksi nopea, Andersson kertoo.

Hän piilotteli vammaa läpi talven aina Jällivaaran ensilumilta lähtien. Lopulta Andersson kertoo saaneensa harjoituksissa varmuutta nojata polvensa päälle.

– Alkuun sitä vain työntää asian mielestään. Teeskentelin, että kaikki oli hyvin.

Ongelmat pahenivat aina, kun Andersson joutui hiihtämään Val di Fiemmen kaltaisissa pehmeän lumen olosuhteissa. Hän aikoo kausien välissä keskittyä polvensa vahvistamiseen.

– Tällä kaudella tulin todella tietoiseksi ongelmista, joita minulla on.