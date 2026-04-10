Ramonassa, Oklahomassa heitettiin torstaina hurja miesten kiekkokisa. Ensimmäistä kertaa historiassa peräti kuusi urheilijaa ylitti 70 metrin rajan yksittäisessä kisassa.
Voiton vei maailman kärkituloksen 74,04 nakannut Australian Matt Denny, joka heitti samalla kentällä viime vuonna 74,25 ja ennätyksensä 74,78.
Eilisessä kisassa Denny puhkaisi 70 metrin rajan kaikilla kuudella heitollaan. Alltime-Athletics-tilastosivun mukaan kuuden 70-metrisen sarja oli nähty vain kahdesti ennen tätä – molemmilla kerroilla juuri Ramonassa.
Ensimmäisenä tempussa onnistui Mykolas Alekna kaksi vuotta sitten, ja viime vuonna Denny heitti kaikkien aikojen sarjan, jossa hänen kuuden heiton mediaanituloksensa oli huima 73,20.
Tuuliselle peltoaukealle rakennettu Ramonan kenttä tunnetaan yleisurheilupiireissä ennätysten peltona, ja kaikki eivät anna varauksetonta tunnustusta siellä heitetyille tuloksille.
Eilisessä kisassa toiseksi ylsi Saksan Steven Richter, joka heitti ennätyksekseen tasan 74 metriä. Richterin kuuden heiton mediaanitulos 71,97 on kaikkien aikojen toiseksi kovin.
70 metrin rajan rikkoivat myös Kristjan Ceh (72,61), Sam Mattis (72,45), Roje Stona (70,66) ja Alex Rose (70,43).