Onnettomuuspaikan ohi ajaessa on tärkeä hahmottaa, onko onnettomuus sattunut juuri äsken vai onko kyseessä vaikkapa viikon takainen jo selvitetty tilanne.

Tieliikennelain mukaan onnettomuuden uhreja tulee auttaa oman kykynsä mukaan, mutta mistä ohi ajessa tietää, onko ojanpohjalle ruttaantuneessa autossa mahdollisia uhreja?

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomestari Samuli Piipposen mukaan seikka on helpostikin nähtävissä.

– Pääsääntöisesti pelastuslaitos ja poliisi pyrkivät aina nauhoittamaan nämä onnettomuusajoneuvot juuri sen takia, että se on sitten muille tienkäyttäjille merkki siitä, että se onnettomuus on vanha ja se tilanne on hoidettu, Piipponen kertoi viime torstaina Huomenta Suomen aamussa.

Nauha onnettomuusauton ympärillä kertoo siitä, että tilanne on selvitetty.All Over Press

"Aina hyvä tarkistaa"

Jos rutussa olevan auton ympärillä ei nauhaa näy, eikä muita auttajiakaan ole vielä paikalla, tilanne vaatii tarkastelua.

– Siinä vaiheessa, jos siellä ei mitään nauhoja näy, niin silloinhan ei oikeastaan ole mitään, mistä sen voisi päätellä, että onko se [onnettomuus] sattunut juuri vai vaikka pari päivää sitten – ellei nyt tietenkin sen auton päälle ole jo satanut metreittäin lunta.

Piipponen kehottaakin tässä tapauksessa varmistamaan, ettei uhreja ole.

– Pyritään aina tietenkin merkkaamaan se, mutta jos ei ole mitään merkkiä, niin silloin on aina hyvä tarkistaa, onko tämä tuore tapaus, Piipponen neuvoo.

Mihin oma auto pitää jättää, jos pysähtyy onnettomuuspaikalle auttamaan? Jos onnettomuuden uhri sanoo olevansa kunnossa, voiko paikalta poistua?

