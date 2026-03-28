HPK:n kanadalaispuolustaja Garrett Pyke hölmöili itselleen ulosajon Tapparaa vastaan pelattavan puolivälierän toisessa erässä.
Pyke taisteli kaukalon kulmassa kiekosta Tapparan Eetu Tuulolan kanssa. Tuulola kaatui väännön tiimellyksessä rähmälleen, minkä seurauksena Pyke töytäisi Tuulolaa poikittaisella mailalla kasvoihin ennen kuin kaatui Tappara-jyrän päälle.
Ottelun tuomarit katselivat tilanteen videolta ennen kuin passittivat Pyken isoista ovista pihalle 5+20 minuutin myötä.
Tuomion jälkeen HPK:n Mikko Manner kyseenalaisti jäähyn täysin ja elehti voimakkaasti vaihtoaitiossa.
MTV Urheilun asiantuntijat Jesse Joensuu otti tilanteeseen kantaa erätauolla.
– Tosi paha mieli, että lennät playoff-ottelusta pihalle, kun et ole mitään tarkoittanut. Lajiymmärrystä kaivattaisiin joskus raitapaidoiltakin, Joensuu tylyttää.
