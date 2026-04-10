Mikko kokkaa -jaksossa kokataan parhaita lihapullia.

Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.

Mikko kokkaa -jaksoissa valmistetaan niin arkeen kuin juhlaankin sopivaa, helppoa ja koko perheelle maistuvaa ruokaa. Joka jakson lopussa nähdään myös kriittisen lapsiraadin makutuomio annoksista.

Ruokasarjan ensimmäisessä jaksossa valmistettiin keväinen kana-annos lisukkeineen.

Kätevä kypsennystapa parhaille lihapullille

Toisessa jaksossa vietetään sen sijaan pastapäivää ja saadaan loistavia vinkkejä lihapullien valmistamiseen.

Tällä kertaa lihapullia ei suinkaan paisteta loppuun uunissa tai pannulla, vaan ne saavat kypsyä kätevästi suoraan kastikkeessa.

– Lihapullakastike valmistetaan perinteisestä tomaattimurskasta. Lihapulliin otetaan väri pannulla, ja sitten ne menevät kypsymään kastikkeeseen, kokki Tiina Norkio vikaa

– Ne menevät käytännössä raakana kastikkeeseen? Mikko Suursalmi tiedustelee ja saa myöntävän vastauksen.

Mitä pastalaatua lihapullakastikkeen kanssa kannattaa käyttää? Miten parhaat lihapullat valmistuvat? Katso Mikko kokkaa -jakso ja nappaa ohje: Mikko kokkaa: Lihapullat tomaattikastikkeessa

