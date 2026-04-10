EK2: Sami Pajari kärkivauhdissa, rengasrikot sotkevat pakkaa – MTV seuraa

2:40 Oliver Solberg ajaa ulos ensimmäisillä kilometreillä! Ruotsalaistähden voittotaistelu kuivuu kasaan

Julkaistu 10.04.2026 09:59 (Päivitetty 38 minuuttia sitten )

MM-rallikauden neljäs osakilpailu ajetaan tänä viikonloppuna Kroatian asfalttiteillä. Avauspäivä on koko rallin pisin. Ohjelmassa on kahdeksan erikoiskoetta ja kaikkiaan lähes 127 ek-kilometriä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kroatian MM-ralli 9.–12.4. Pe: EK:t 1–8 klo 9.55 alkaen La: EK:t 9–16 klo 9.30 alkaen Su: EK:t 17–10 klo 8.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

1. Elfyn Evans Toyota 7.59,7

2. Sami Pajari Toyota +8,1

3. Jon Armstrong M-Sport +9,5

4. Adrien Fourmaux Hyundai +10,8

5. Takamoto Katsuta Toyota +13,7

6. Thierry Neuville Hyundai +14,2

7. Josh McErlean M-Sport +20,2

7. Hayden Paddon Hyundai +20,2

Perjantain ohjelma:

klo 11.11 EK2 Lake Butoniga – Motovun 1 13,78 km klo 12.14 EK3 Beram – Cerovlje 1 23,78 km klo 13.02 EK4 Ucka 1 11,75 km klo 16.15

EK2 Lake Butoniga – Motovun 1

Klo 11.30: Armstrong oli kolmessa ensimmäisessä väliajassa koko joukon nopein, mutta nyt hänellä on vasen eturengas rikki.

Neuville parantaa avauspätkästä, vaikka sanookin, ettei Hyundai saa kovaa rengasta toimimaan. Hän on Evansin ja Pajarin jälkeen kolmanneksi nopein,reilut kahdeksan sekuntia walesilaista hitaampana.

Klo 11.27: Pajari jää Evansista vain 7,7 sekuntia, eli hänen renkaansa on ehjä. Suomalainen jatkaa toisella sijalla.

Pajari vahvistaa, että hänen renkaansa ovat ehjät. Hän sanoo haistaneensa edellään ajaneen Fourmaux'n rengasrikon.

– Ihan kuin joku olisi polttanut kumia. Mutta ei mitään, vielä pitäisi parantaa.

Klo 11.25: Pajarin väliajat näyttävät edelleen suhteellisen hyviltä, eli olisiko ollut niin, että rengasrikkovaroitus näytettiin epähuomiossa hänen ajokuvansa päälle, vaikka todellisuudessa renkaansa on rikkonut vain Fourmaux. Ranskalainen jää Evansista puolitoista minuuttia.

Klo 11.21: Pajarin autosta rengasrikkovaroitus! Hän on ohittanut vasta ensimmäisen väliaikapisteen, eli ajamatta on vielä kymmenkunta kilometriä. Halttusen arvion mukaan rengasta ei kuitenkaan vaihdeta, mutta selvää on, että takkiin tulee.

Myös Fourmaux'lla sama tilanne!

Klo 11.10: Käännetään katseet seuraavalle pätkälle, johon Evans on juuri starttaamassa.

EK1 Vodice – Brest 1 (14,12 km)

Klo 10.51:

Klo 10.51:

1:29 Juha Kankkuselta suorat sanat Oliver Solbergista: "Seitsemän säkää on käytetty"

Toyotan tallipäällikkö Juha Kankkunen sanoi suoraan, ettei Solbergin ulosajo ollut varsinaisesti yllätys. MTV Urheilun Tomi Tuominen kysyi, onko Kankkunen samaa mieltä, että tuuri loppui kesken.

– Olen ihan samaa mieltä. Pojat lähtivät kaikki kovilla renkailla, ja ne luistavat aina alkuun 4–5 kilometriä. Kyllä he tiesivät. Tuossakin vain auto aliohjasi, ja hän joutui väkisin kääntämään lisää. Perä osui heti. Ei ollut tilaa.

– Se on täyttä totta, mitä sanoit. Seitsemän säkää on nyt käytetty suurin piirtein. Kyllä se jossain kohtaa kopsahtaa, mutta ainahan se on valitettavaa.

Kankkunenkin korostaa, että vauhtia Solbergilla kyllä riittää – jopa enemmän kuin kenelläkään muulla.

– Vielä kun saadaan kaikki osumaan paikalleen ja pysyy tiellä. Mutta näitä sattuu. Se on oppia ikä kaikki. Luotan kyllä häneen. Tulemme jatkossa näkemään kovaa vauhtia ja hyviä tuloksia.

Klo 10.37: Paddon maalissa viimeisenä pääluokan kuskina. Hän ajaa kymmenykselleen samanajan McErleanin kanssa. Eroa Evansiin tulee 20,2 sekuntia. Ei hyvältä näytä Hyundain kannalta.

Klo 10.36: Armstrongilta mainio veto Fordilla. Ensimmäistä kauttaan pääluokan kalustolla ajava Armstrong jää vain niukasti Pajarin ajasta ja on siis nopeampi kuin Fourmaux, Katsuta ja Neuville. McErlean sen sijaan jää tallikaveristaan yli kymmenen sekuntia.

Klo 10.32: Neuville kertoo häiriintyneensä nähdessään varoituskolmion ja Solbergin auton tien sivussa, sillä he eivät olleet saaneet asiasta ennakkotietoa. Hän jää Evansin pohjista enemmän kuin kukaan muu tässä kohtaa. Eroa tulee 14,2 sekuntia.

Klo 10.30: Pajari on tässä kohtaa toiseksi nopein. Hän sanoo, ettei pidä ajatella liikaa, ajaa vain.

– Oli vaikeaa. Yllättävän paljon tulee likaa joka paikasta. Pitäisi vain ajaa yksinkertaisesti kovempaa.

Klo 10.27: Evans kolmen ensimmäisen auton jälkeen kiinni pohja-ajassa. Fourmaux häviää 10,8 sekuntia, Katsuta 13,7.

– Kun näin Oliverin ulosajon, otin vauhtia pois. Ei ole mitään järkeä tehdä itse virhettä, Katsuta selitti.

Halttunen ihmettelee edellisessä kisassa Keniassa uransa ensimmäistä voittoa juhlineen Katsutan puheita.

– Ei sitä kyllä kaasujalkaa pidä ykköspätkällä nostaa, jos siellä joku on pihalla. Pitäisi vain pyrkiä jatkamaan omaa tekemistä.

Klo 10.19: Oliver Solberg kolhii autonsa kylki edellä kallionseinämään! Seurauksena ainakin rengasrikko, ja näyttää siltä, että vähän pahemminkin on jotain pielessä...

– Hyvin klassinen Kroatian-ulosajo, MTV Urheilun asiantuntija Jonne Halttunen tiivistää.

Ulosajo sattui oikealle kääntyvässä mutkassa, jossa Solbergin auto luisti.

– Tämä ralli on tunnettu pidonvaihteluista, ja noita tilanteita vain tulee.

Halttunen huomauttaa, että ensimmäistä täyttä kauttaan Toyotan Rally1-autolla ajava Solberg on ajanut kauden kaikissa neljässä kisassa ulos.

– Ei siinä kauan mennyt, niin taas kävi näin.

Kello ei siis ehtinyt kulua edes kolmea minuuttia. Ajettuja kilometrejä kertyi juuri ja juuri viisi.

– Tämä on ollut ikävä kyllä nähtävissä hänen kohdallaan. Vauhti on hyvää, mutta pikkuisen mennään liian limitillä. Vaikka hän on ajanut hyvän alkukauden, niin joka rallissa on käyty pihalla. Aikaisemmin hän on vain selvinnyt niistä ulosajoista, Halttunen sanoo.

Klo 10.13: Evans ensimmäisenä liikkeelle.

Klo 10.00: Hyvää perjantaiaamupäivää! Tervetuloa mukaan seuraamaan kauden neljännen MM-rallin avauspäivän tapahtumia.

Ainoana suomalaisena pääluokassa ajava Pajari sijoittui kahdessa edellisessä kisassa Ruotsissa ja Keniassa kolmanneksi, ja kun uran ensimmäinen palkintokorokesijoitus irtosi viime vuoden lopulla Japanin asfalttikisasta, Pajari kertoi lähtevänsä kisoihin vähintään palkintopallipaikat mielessään.

Tänä päivänä Pajari kiertää erikoiskokeet ajojärjestyksessä viidentenä MM-sarjasijoituksensa mukaisesti. Edellä starttaavat järjestyksessä Toyota-tallikaverit Elfyn Evans, Oliver Solberg ja Takamoto Katsuta sekä Hyundain Adrien Fourmaux. Kahden vuoden takainen maailmanmestari, Hyundain Thierry Neuville ajaa Pajarin perässä.

EK1 Vodice – Brest 2

14,12 km

klo 17.13 EK2 Lake Butoniga – Motovun 2 13,78 km

klo 18.16 EK3 Beram – Cerovlje 2 23,78 km

klo 19.04 EK4 Ucka 2 11,75 km

