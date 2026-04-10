Kajaanissa epäilty rattijuoppo laittoi auton lentoon ulosajossa.
Oulun poliisilaitos kertoo, että Kajaanissa tapahtui viime yönä kello yhden aikaan vakava liikenneonnettomuus. Henkilöauto oli suistunut kovassa vauhdissa ojaan tien vasemmalle puolelle.
– Tapahtumapaikkatutkimuksissa selvisi, että auto oli suistumisen seurauksena törmännyt pellon reunaan, josta oli lähtenyt lentoon ja katkonut puiden oksia noin kahden metrin korkeudelta.
Auton kuljettaja ja matkustaja toimitettiin sairaalahoitoon.
Poliisille paljastui asiaa selvittäessä, että henkilöauto oli otettu luvatta käyttöön.
Auton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta sekä moottoriajoneuvon luvattomasta käyttöönotosta.