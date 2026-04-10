Colorado Avalanche varmisti torstain NHL-kierroksella seurahistoriansa neljännen runkosarjavoiton.

Colorado kukisti kotijäällään Calgary Flamesin maalein 3–1. Avalanchen tähtipelaaja Nathan MacKinnon paukutti ottelussa tehot 1+2 ja nosti samalla maalimääränsä 52 maaliin, mikä on kanadalaisen uran paras suoritus.

Coloradon edellinen runkosarjan voitto on kaudelta 2020–21. Joukkue varmisti läntisen konferenssin ykköspaikan aiemmin tällä viikolla välttäen näin kohtaamasta pudotuspelien avauskierroksella oman divisioonansa huippujoukkueita Dallas Starsia ja Minnesota Wildia.

Torstain kierroksella Utah Mammoth varmisti 4–1-voitolla Nashville Predatorsista ensimmäisen pudotuspelipaikkansa toisella kaudella sen jälkeen, kun seuraorganisaatio siirtyi Salt Lake Cityyn. Aiemmin Arizona Coyotesin nimellä pelannut seura oli viimeksi pudotuspeleissä tynkäkaudella 2019–20.

Kun samaan aikaan San Jose Sharks koki ruman 1–6-tappion Anaheim Ducksin vieraana, NHL:n läntisessä konferenssissa on jakamatta enää yksi paikka pudotuspeleihin.

Tyynenmeren divisioonassa Edmonton Oilers, Vegas Golden Knights ja Anaheim Ducks alkavat olla jo turvassa, mutta yhdestä villin kortin paikasta käydään tiukkaa kisaa Los Angeles Kingsin, Nashville Predatorsin ja Winnipeg Jetsin kesken.

Itäisessä konferenssissa Pittsburgh Penguins varmisti playoffs-paikan ensimmäistä kertaa neljään vuoteen kaatamalla vieraissa New Jersey Devilsin 5–2.

Idässä Carolina Hurricanes on varmistanut konferenssin voiton. Myös Buffalo Sabres, Montreal Canadiens ja Tampa Bay Lightning ovat varmasti pudotuspeleissä. Metropolien divisioonan viimeisestä paikasta ja kahdesta villin kortin paikasta käydään vielä kovaa taistelua.