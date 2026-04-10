Viikonlopusta on tulossa lämmin koko maassa. Katso ennuste videolta.
Perjantain vastainen yö oli kylmä, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
– Kymmenkunta astetta ehti olla pakkasta paikoin Suomenselällä, Kainuussa ja Koillismaalla.
Päivän aikana lämpötilat nousevat kuitenkin jopa kymmeneen lämpöasteeseen. Aurinkoa on tarjolla, vain kuitumainen yläpilvi luo varjoja. Etelärannikolla tuuli voi viilentää lämmön tuntua.
– Viikonlopun kartat muistuttavat pitkälti toisiaan.
Lauantaihin siirrytään pakkasyön kautta, Rintaniemi kertoo. Kymmenen astetta menee todennäköisesti päivän aikana rikki koko maan eteläpuoliskolla.
– Reilustikin kymmenen asteen yli ollaan menossa. Sunnuntaina on mahdollisuus, että 15 astetta rikkoutuu.
Jos luku ei näy mittareissa sunnuntaina, maanantaina on luvassa uusi yritys, sillä ensi viikko alkaa lämpimänä.
– Kaksinumeroisia lukemia lähes koko maassa, Rintaniemi lupaa.