Ukrainasta Venäjää pitää kurittaa uudelleen energiapakotteilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän vastaiset energiapakotteet tulisi asettaa jälleen täysimääräisesti voimaan nyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet aselevosta. Zelenskyi esitti vaatimuksensa medioille lähetetyssä lausunnossa tänään.



Maaliskuussa Yhdysvallat väliaikaisesti lievensi venäläisöljyyn kohdistamiaan pakotteita energiamarkkinoiden vakauttamiseksi.



Ukraina ja Venäjä ovat molemmat ilmoittaneet pitävänsä tulitauon viikonloppuna ortodoksisen pääsiäisen aikaan. Venäjä ei aiemmin ole tavannut pitää kiinni lupaamistaan tulitauoista.

