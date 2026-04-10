Akaan Kylmäkoskella tapahtui kohtalokas liikenneonnettomuus eilen illalla.
Poliisi kertoo, että henkilöauto oli suistunut ulos Sotkiantieltä. Kovaa vauhtia kulkenut auto oli osunut tien vieressä oleviin puihin. Auton vuonna 2008 syntynyt kuljettaja menehtyi tapahtumapaikalle.
Pahoin vaurioituneessa autossa ei ollut matkustajia.
Poliisi kertoo tiedotteessa, että auto oli heittelehtinyt tiellä ja suistunut ulos kaarteessa.
– Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä ja tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä suorittaa kuolemansyyntutkintaa, poliisi kertoo tiedotteessa.