Keski-Suomen Muuramessa vedenjakelun häiriö on päättynyt, kertoo energia- ja vesihuoltoyhtiö Alva.

Veden kerrotaan palautuvan verkostoon vaiheittain, mutta jakelun arvioidaan palautuvan koko alueelle illan aikana. Asukkaita kehotetaan juoksuttamaan vettä hanoista ja välttämään värjäytyneen veden käyttöä talousvetenä.

Häiriön aiheuttanut putkirikko saatiin korjattua torstaina. Putkirikon yhteydessä jätevettä saattoi päästä talousvesilinjaan.

Lue myös: Muuramessa voimassa laaja veden keittokehotus

Vesijohtoverkoston klooraus jatkuu useita viikkoja, ja vedessä saattaa esiintyä kloorin hajua ja makua. Terveydensuojeluviranomaiset kehottavat myös toistaiseksi keittämään vettä vähintään viiden minuutin ajan ennen käyttöä juomavetenä, ruoanlaitossa tai hampaiden pesussa.

Väliaikainen vedenjakelupiste säilytetään Muuramen S-marketin pihalla, kunnes keittokehotus on purettu. Vedenhakuun tulee varautua omilla puhtailla astioilla.