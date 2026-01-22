Keski-Suomessa Muuramessa on voimassa laaja veden keittokehotus, tiedottaa energiayhtiö Alva.
Putkirikon seurauksena koko Muuramen kunnan alueelle lukuun ottamatta Kinkomaata on asetettu varotoimenpiteenä keittokehotus. Kehotus koskee myös Muuramen kunnan alueen vesiosuuskuntia.
Osassa kuntaa vedenjakelu on keskeytynyt. Juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä, kun vedenjakelu alkaa jälleen.
Jyväskylän seudun ympäristöterveys ottaa tänään eri puolilta Muuramen kunnan aluetta vesinäytteitä talousveden laadun varmistamista varten.