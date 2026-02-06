Muuramessa Keski-Suomessa talousvesi on todettu tammikuussa sattuneen putkirikon jäljiltä puhtaaksi.
Kaikki otetut vesinäytteet ovat olleet puhtaita, joten verkoston klooraus lopetetaan, kertoi energiayhtiö Alva perjantaina. Kloori häviää verkostosta asteittain, joten kloorauksen päättymisen jälkeenkin vedessä voi jonkin aikaa esiintyä kloorin hajua ja makua.
Varavedenjakelu Muuramen S-marketin pihalla päättyy lauantaina 7. helmikuuta puoliltapäivin.
Tammikuun loppupuolella tapahtuneesta putkirikosta johtunut vedenkeittokehotus päättyi jo viime viikolla.
Alva jatkaa veden laadun tarkkailua Muuramen verkossa. Jos veden laadussa todetaan poikkeamia, klooraus aloitetaan uudelleen.