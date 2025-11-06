Palossa loukkaantuneet työntekijät ovat päässeet jo pois sairaalasta.

Ilotulitevarasto syttyi palamaan Janakkalan Vähikkälän kylässä keskiviikkona. Alueella sijaitsee Pyrokratia Oy:n varastot.

Yhtiön toimitusjohtaja Juhani Törmäsen mukaan paikalla oli käynnissä ammattituotteiden inventaario ja hyllytys.

– Siellä on tuotelaatikko avattu ja ehkä staattinen kipinä tai mikä vaan aiheuttanut palon. Kun on inventaario ollut käynnissä, niin siellä on ollut läheisiä kontteja auki ja siellä muita tuotteita, niin siitä se palo on lähtenyt, Törmänen kertoo MTV Uutisille.

Törmäsen mukaan palon alku oli aika räjähdysmäinen. Varastossa oli ammattikäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita.

– Pääosin tähtipommi-tyyppisiä, ne ovat vaarallisimmat tuotteet, mitä varastollamme on. Paljon ruutia, ja siksi palokin oli niin rajun näköinen kuin oli.

Toimitusjohtajan mukaan tavallisille kuluttajille tarkoitetuilla tuotteilla palo olisi ollut maltillisempi.

– Tämänkaltainen onnettomuus ei olisi ollut vältettävissä normaaleilla varotoimilla.

Palossa loukkaantui kaksi yrityksen työntekijää, mutta toimitusjohtajan mukaan he ovat päässeet pois sairaalasta.

– Uskoisin, että he toipuvat täysiin. He voivat tilanteeseen nähden hyvin. Kaikki työntekijät ovat kuitenkin aika järkyttyneitä tilanteesta.

Törmänen ei ole eristyksen takia päässyt vielä arvioimaan tuhoja varastoalueelle. Etukäteen hän arvioi vahinkojen nousevan kuusinumeroiseksi.