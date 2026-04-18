Järvenpäässä Keski-Uudellamaalla on syttynyt tulipalo suuressa varastorakennuksessa. Alueelle on annettu vaaratiedote.
Järvenpään Mikonpellon alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa Mikonkorvenkatu 4:ssä syttyneen tulipalon takia.
Ihmisiä kehotetaan myös sulkemaan ilmanvaihto ja odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
Lisäksi alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu.
Savu leviää vaaratiedotteen mukaan tulipalopaikalta Järvenpään keskustan suuntaan.
Mikonkorvenkadulla syttyi tulipalo noin kello 15.20 tänään lauantaina. Pelastuslaitos lähetti paikalle 17 pelastuslaitoksen yksikköä.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan tulessa oli usean varaston rakennus. Rakennus on noin 700 neliömetrin kokoinen.
Mikonkorvenkatu 4–6:ssa sijaitsee Minuntalli-niminen hallirakennus, jonka talleja vuokrataan varasto- ja harrastetiloiksi.
Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, miten laajalle palo on levinnyt ja oliko hallissa palon syttyessä ihmisiä. Tämänhetkisen tiedon mukaan palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.
Sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Pelastuslaitoksen mukaan niihin menee useita tunteja.
Juttu päivittyy.