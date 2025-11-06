Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on nimittänyt tutkintaryhmän selvittämään Janakkalan ilotulitevaraston paloa.
Onnettomuus on Tukesin mukaan poikkeuksellinen.
Keskiviikkona palamaan syttynyt Janakkalan ilotulitevarasto kuuluu vuonna 2017 perustetulle Pyrokratia Oy:lle.
Pyrokratia kertoi Facebook-sivuillaan torstaina aamuyöstä, ettei palon tarkkaa syttymissyytä tiedetä. Ensitietojen mukaan palo olisi lähtenyt ammattituotelaatikosta.
Alueella oli käynnissä kahden yrityksen työntekijän tekemä ammattituotteisiin liittyvä inventaario ja lastaus kontteihin. Kontit olivat inventaarion vuoksi auki ja äkillisesti syttynyt palo pääsi leviämään kontteihin.