Poliisi tutkii Lahdessa pelatussa jalkapallo-ottelussa tapahtunutta tilannetta räjähderikoksena.

FC Lahden fanikatsomossa sytytettiin tänään toisella puoliajalla useita pyroteknisiä soihtuja. Soihdut levittivät savua muihin katsomoihin. Poliisi kertoo, että soihtujen sytyttäjät olivat naamioituneita FC Lahden kannattajia.

Hämeen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan kirjanneensa tapahtuneesta rikosilmoituksen ja tutkivansa sitä räjähderikoksena.

Hämeen poliisilaitos tiedotti jo alkuviikosta, ettei ottelutapahtumissa sallita soihtuja, savuja tai muita vastaavia pyroteknisiä tuotteita.

Poliisi muistuttaa, että soihtujen, savujen ja muiden pyroteknisten tuotteiden käyttö yleisötapahtumissa ei ole sallittua ilman dokumentoitua riskienhallintasuunnitelmaa, jonka tapahtumanjärjestäjä kuvaa turvallisuusasiakirjoissaan.

Pyroteknisten tuotteiden käyttö yleisön joukossa aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin ja voi johtaa vaaratilanteisiin, tulipaloihin ja loukkaantumisiin. Lisäksi luvattomien pyroteknisten tuotteiden käyttämiseen voi liittyä terveysvaaroja.