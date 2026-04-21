Tuli levisi rivitaloon Oulaisissa nuoren tulitikkuleikin seurauksena viime sunnuntaina.
Tyhjillään ollut rivitalo syttyi palamaan Oulaisissa 19. huhtikuuta. Rakennus kärsi vahinkoja itse palon ja sammutustöiden takia useamman asunnon mittaiselta matkalta.
Palopaikalla oli syttymisaikaan kolme alle 15-vuotiasta nuorta, joista yksi myönsi sytyttäneensä tulitikkuja rivitalon läheisyydessä. Nuori oli heittänyt palavan tulitikun maahan, jolloin tuli levisi maaston kautta vieressä olevaan rakennukseen.
Nuoret kertoivat yrittäneensä sammuttaa tulta polkemalla ja kaatamalla sen päälle energiajuomaa. Yrityksistä huolimatta tuli pääsi leviämään.
Poliisi tutkii asiaa tulen varomattomana käsittelynä.
Alle 15-vuotiaalla tekijällä ei ole vielä iän puolesta rikosoikeudellista vastuuta. Alle 15-vuotiaan tekoihin voidaan kuitenkin puuttua esimerkiksi lastensuojelun keinoin. Lisäksi tekijä on aina vahingonkorvausvastuussa.
Tulitikut ja sytkärit eivät ole leikin asia
Oulun poliisilaitos muistuttaa, että tulitikkuleikit voivat johtaa nopeasti hallitsemattomaan tulipaloon.
Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa myös maastopalovaroitus, ja maasto on erittäin kuivaa ja helposti syttyvää.
Poliisi pyytää lasten ja nuorten kotiväkeä keskustelemaan lastensa kanssa tulen käsittelyn vaaroista.
Viattomalta tuntuvista tulitikkuleikeistä voi tulla kallis vahinko taloudellisesti. Pahimmillaan leikit voivat vaarantaa ihmishenkiä.