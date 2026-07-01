Riku Illukka on tehnyt 200 metrin uuden Suomen ennätyksen.

Riku Illukka juoksi 200 metrin Suomen ennätykseksi 20,43. Hän sijoittui SE-ajallaan Oulun Challenger-kilpailussa toiseksi.

Jamaikan Javari Thomas tykitti voittoon noteerauksella 20,13. Kilpailu käytiin tilastokelpoisesti 1,3 sekuntimetrin myötätuulessa.

Aiempi 200 metrin SE oli Samuel Purolan vuonna 2022 pinkoma 20,45.

Illukka jakoi aiemmin Suomen kaikkien aikojen tilaston yhdeksättä sijaa. Hänen ennätyksensä ennen tätä oli 20,76 viime vuodelta.

Illukka oli Oulussa kovassa vedossa ja paineli ennen 200 metrin SE-juoksuaan 100 metrin ennätyksekseen 10,22. Sillä hän meni Suomen kaikkien aikojen kolmossijalle.

Illukka oli myös 100 metrillä toinen. Jamaikan Thomas päihitti hänet suoralla vain 0,01 sekunnilla.