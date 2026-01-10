Ilkka Herola oli parhaana suomalaisena 14:s yhdistetyn miesten maailmancupin kilpailussa Viron Otepäässä.
Herola tuli 10 kilometrin hiihdossa maaliin 57,4 sekuntia norjalaisvoittajan Einar Lurås Oftebron jälkeen. Herola lähti matkaan 40 sekuntia kärjen perään sijalla 14.
Sijoitus on Herolalle kauden toistaiseksi heikoin.
Eero Hirvonen nousi ladulla 22. sijalta 16:nneksi ja jäi Herolasta 13 sekuntia.
Saksan Johannes Rydzek sijoittui kärjen kirikamppailussa toiseksi ja Norjan Andreas Skoglund ylsi kolmanneksi.
Kilpailun mäkiosuus peruttiin aamupäivällä kovan tuulen takia, joten Otepäässä otettiin käyttöön mäen varakilpailun tulokset.