Ilves-puolustaja Radek Kucerik ajettiin ulos poikittaisesta mailasta.
Ilveksen tshekkipuolustaja Radek Kucerik osui toisessa erässä Ässien Feetu Knihtiä poikittaisella mailalla kaulan seudulle. Kucerik oli juuri pelannut kiekon eteenpäin, kun Knihti tuli häntä kohti.
Kucerik sai videotarkistelun jälkeen ulosajon: 5+20 minuuttia poikittaisesta mailasta ajassa 27.37.
Ässät–Ilves päättyi lopulta porilaisten 2–1-kotivoittoon Aleksi Anttalaisen iskettyä voittomaalin kolmannessa erässä. Ensimmäinen erätauko viivästyi jääkoneen hajoamisen vuoksi.
Kucerik on tälläkin kaudella pelannut Euro Hockey Tour -otteluita Tshekin maajoukkueessa.